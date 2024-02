Entschärfung verzögert sich Fliegerbombe in Essen – Hauptbahnhof geräumt, A40 gesperrt

Nach dem Fund einer Fliegerbombe in Essen müssen Autofahrer und Bahnreisende im Ruhrgebiet am Abend mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Während der Bombenentschärfung müssen der Hauptbahnhof und die Autobahn 40 (Duisburg - Dortmund) gesperrt werden, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Zum Zeitpunkt der Entschärfung der amerikanischen Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg halten die Züge nicht mehr im Bahnhof, sondern fahren durch. Bereits im Vorfeld kommt es zu Umleitungen und Einschränkungen im Bahnverkehr. Gebäude im Umkreis von 250 Metern müssen evakuiert werden. Betroffen sind rund 400 Anwohner. Betroffene können unter 0201 88 33333 das Gefahrentelefon erreichen.