Projekt mit alten Führerscheinfotos Erinnern auf dem „Fleppenfriedhof“

Jäger und sein alter Schulfreund Rosenkranz sind selbst „ambitionierte Hobbyfotografen“ und kümmern sich um die vernünftige Ausgestaltung der eingeschickten Bilder. Dabei haben sie auch im Sinn, ein fotografisches Zeitdokument zu schaffen. Und damit doch ein etwas ernsthafteres Anliegen. Möglich seien in Zukunft auch Kooperationen mit Historischen Instituten an Universitäten, doch: „Wir sind noch ganz am Anfang“, bremst Jäger.