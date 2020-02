Sieben Jahre unterwegs : Flaschenpost aus dem Rhein in Neuseeland aufgetaucht

Flaschenpost aus dem Rhein in Neuseeland aufgetaucht

Ein in einer Flaschenpost gefundener Brief liegt auf einem Tisch. Foto: dpa/Privat

Wellington Eine Reise ans andere Ende der Welt hat eine Flaschenpost aus Bonn hingelegt. Mehrere Jahre lang war sie nach Auckland unterwegs.

Mehr als sieben Jahre sei es her, dass ihre zwei Kinder und deren Freunde eine Botschaft an einen etwaigen Finder in den Rhein geworfen hätten, berichtete der Vater der Kinder, Christian Gogos, der Deutschen Presse-Agentur.