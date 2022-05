Wagen überschlägt sich : Zwei Kinder bei Autounfall im Sauerland schwer verletzt

Finnentrop Zwei Kinder sind bei einem Verkehrsunfall im Sauerland schwer verletzt worden. Sie hatten in einem Wagen gesessen, das mit einem anderen Auto zusammengeprallt war und sich überschlagen hatte.

Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 42-Järhige Fahre war bei Finnentrop im Kreis Olpe mit einem anderen Auto zusammengeprallt, das Fahrzeug überschkug sich. Das Auto schleuderte danach gegen ein drittes Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Die Kinder im Alter von neun und elf Jahren wurden geborgen und ins Krankenhaus transportiert. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Drei an dem Unfall beteiligte Erwachsene erlitten leichte Verletzungen und wurden ambulant behandelt. Der Unfall ereignete sich am Samstagmittag.