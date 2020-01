Staatsschutz ermittelt : Unbekannte werfen Steine auf Moschee in Finnentrop

Finnentrop Im nordrhein-westfälischen Finnentrop haben Unbekannte eine Moschee mit Steinen attackiert. Nun hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen.

Wie die Polizei in Hagen und die Staatsanwaltschaft in Siegen am Montagabend mitteilten, wurde bei dem Angriff in der Nacht zum vergangenen Samstag niemand verletzt. Es seien jedoch mehrere Scheiben zu Bruch gegangen sowie Putz an der Fassade und ein geparktes Auto beschädigt worden.