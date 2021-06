Ermittlungen gegen zwei Brüder : Messerstichen an Gesamtschule in Finnentrop ging offenbar ein Streit voraus

Messerstichen an Gesamtschule in Finnentrop ging offenbar ein Streit voraus

Olpe Wegen Messerstichen an einer Gesamtschule in Finnentrop im Kreis Olpe wird gegen zwei Brüder ermittelt. Offenbar hat es zuvor einen Streit gegeben, der eskaliert ist. Auch ein Junge, der schlichten wollte, wurde verletzt.

Die beiden 17-jährigen Schüler sollen am Montag in eine Auseinandersetzung auf dem Schulhof verwickelt gewesen sein, bei der drei Menschen verletzt wurden, wie die Polizei in Olpe und die Siegener Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Demnach war der gewalttätigen Auseinandersetzung ein Streit vorausgegangen, der in der zweiten Pause eskalierte.