Mitschüler festgenommen : Zwei Schüler durch Stiche an Schule lebensgefährlich verletzt

Finnentrop Bei einer Messerattacke an einer Gesamtschule im Kreis Olpe sind zwei Schüler lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei nahm zwei tatverdächtige Mitschüler fest. Die Hintergründe sind unklar.

Zwei Jugendliche sind durch Stiche an einer Gesamtschule in Finnentrop im Kreis Olpe lebengefährlich verletzt worden. Ein dritter Jugendlicher erlitt am Montag leichte Stichverletzungen, wie die Polizei am späten Nachmittag mitteilte. Polizisten hätten zwei Tatverdächtige in der Schule festgenommen, bei denen es sich ebenfalls um Schüler handele und die nicht verletzt seien, wie ein Polizeisprecher sagte.