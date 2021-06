Vorfall im Kreis Olpe : Mordkommission ermittelt im Fall lebensgefährlich verletzter Schüler

Das Gelände eines Schulzentrums in Finnentrop im Kreis Olpe. Foto: dpa/Markus Klümper

Finnentrop An einer Schule im Kreis Olpe sind drei Schüler durch Stiche schwer verletzt worden. Tatverdächtig sind zwei Schüler. Warum kam es zu der Tat?

Nachdem zwei Schüler an einer Gesamtschule in Finnentrop im Kreis Olpe lebensgefährlich durch Stiche verletzt worden sind, ermittelt eine Mordkommission. Die Beamten sollen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Siegen unter anderem die Hintergründe der Tat von Montagmittag aufklären, wie die Polizei mitgeteilt hatte.

An der Bigge-Lenne-Gesamtschule wurden am Montag gegen 12.30 Uhr drei Schüler durch Stiche verletzt, zwei davon lebensgefährlich. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Tatverdächtig sind nach ersten Erkenntnissen zwei weitere Schüler. Sie wurden nach ersten Angaben der Polizei an der Schule von Beamten vorläufig festgenommen.