Hotline der Finanzverwaltung NRW Menschen mit Sehbehinderung führen durch den Steuerdschungel

Was er damit meint: In der Vermittlung war Pfeifer noch im sogenannten Einfachen Dienst angestellt, jetzt ist er in den Mittleren Dienst aufgestiegen. Wie das so ist in der Verwaltung, braucht es dafür eine Fortbildung. Die zuständige Akademie in Bad Honnef wurde dafür extra umgebaut: Bereits in Teilen barrierefrei, wurde für Pfeifer und seine blinden oder sehbehinderten Kollegen noch weiter aufgerüstet - vom Arbeitsplatz bis zum Weg in die Kantine. Ein sogenanntes A-Team - das A steht für „Assistive Technik“ - kümmert sich neben der Akademie auch um die Arbeitsplätze vor Ort.