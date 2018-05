Finanzskandal bei der katholischen Kirche in Bonn

Unzulässige Verwendung von Kirchengeldern : Millionenschwerer Finanzskandal erschüttert katholische Kirche in Bonn

Der Bonner Münster (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Bonn In einer Kirchengemeinde in Bonn sollen nach Angaben des Erzbistums Köln Kirchengelder in Höhe von knapp einer Million Euro unzulässig verwendet worden sein. Mit dem Geld wurden offenbar finanzielle Defizite in Einrichtungen der Gemeinde ausgeglichen.

Die Unregelmäßigkeiten seien bei einer turnusmäßigen Prüfung der internen Revision aufgefallen und durch eine externe Untersuchung bestätigt worden, teilte das Erzbistum am Freitag mit.

Das Geld sei in der betroffenen Kirchengemeinde St. Martin offenbar verwendet worden, um defizitäre Einrichtungen der Gemeinde zu finanzieren. Eine persönliche Bereicherung werde den Verantwortlichen nicht vorgeworfen. Der für die Gemeinde verantwortliche Pfarrer und Stadtdechant erkläre aber den Verzicht auf seine Ämter.



Zuerst hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ darüber berichtet.

(dpa/see)