Geschichte in NRW So prägend war Napoleons Herrschaft für das Rheinland

Das neue Stück Frankreich am Rhein wurde in vier Départements gegliedert. Die leitenden Beamten auf der Ebene der Départements — Präfekten — waren in der Regel Franzosen, auf den nachgeordneten Ebenen hatten auch Deutsche eine Chance zur politischen Mitgestaltung. In erster Linie galt das für die so genannten Notablen, die Höchstbesteuerten. Die letzten Entscheidungen fielen jedoch in Paris, wo seit 1799 Napoleon als Erster Konsul, ab 1804 als Kaiser die Macht innehatte.