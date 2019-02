Senioren im Visier: Die miesen Tricks der falschen Polizisten

Düsseldorf 9000 Senioren in NRW sind im Jahr 2017 von Betrügern angerufen worden, die sich als Polizisten vorstellten und versuchten, den Angerufenen ihr Vermögen abzuschwatzen. Warum dies immer wieder funktioniert und auf was man achten sollte.

Frau Schmidt, dann machen wir jetzt Folgendes. Ich will Ihnen ja helfen. Sie packen das Geld und den Schmuck und was Ihnen noch einfällt, in eine Tasche. Und die stecken sie in einen Müllsack und deponieren den bei den Tonnen.

Frau Schmidt verliert 20.000 Euro und den Schmuck ihrer Mutter an die Verbrecher. Die wittern mehr. Schon am nächsten Tag wird sich Kommissar Müller erneut bei ihr melden. „Weil Sie uns so geholfen haben, will ich auch was für Sie tun. Das kann mich in Teufels Küche bringen, weil ich Ihnen das eigentlich gar nicht erzählen darf. Aber es geht um ihre Bank. Da ermitteln wir schon seit Monaten gegen zwei betrügerische Sachbearbeiter. Haben Sie da noch Sparkonten? Am besten lösen Sie die auf. Überweisen Sie alles Geld auf ein sicheres Konto. Es dauert nicht mehr lange, dann lassen wir die beiden hochgehen. Aber was dann weg ist, ist weg. Wie gesagt, ich hätte das gar nicht erzählen dürfen, Sie dürfen da mit niemandem drüber sprechen. Nur, weil Sie so nett waren, da will ich nicht mitansehen, wie Sie Ihr Erspartes verlieren.“