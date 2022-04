Nach Corona-Pause : Fitnessmesse Fibo startet in Köln wieder mit Besuchern

Fitnessmesse Fibo startet in Köln wieder mit Besuchern

Köln Von Kraftsport bis Yoga, Ernährung und Wellness: Auf der Fitnessmesse Fibo werden die neuesten Trends vorgestellt. In Köln werden 50.000 Besucher in den Messehallen erwartet.

Ob schweißtreibendes Gerätetraining, Bodybuilding-Shows oder sanftes Yoga, Ernährung und Wellness: Nach einer Corona-Pause öffnet die Kölner Fitnessmesse Fibo am Donnerstag (9.00 Uhr) wieder für Besucher. Die ersten zwei Tage ist nur Fachpublikum zugelassen, etwa Studiobetreiber und Händler. Am Samstag und Sonntag sind die Kölner Messehallen dann auch für den normalen Publikumsverkehr geöffnet.

In Corona-Zeiten hat das Gesundheitsbewusstsein nach Darstellung der Fitnessbranche zugenommen, daher stehe das Thema Gesundheit im Vordergrund, kündigt der Veranstalter an. Geplant seien zudem verschiedene Vortragsforen und ein Programm der internationalen Initiative Exercise is Medicine“.