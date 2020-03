Feuerwehreinsatz : Toter aus brennender Wohnung in Köln geborgen

Toter aus brennender Wohnung in Köln geborgen

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen nach Löscharbeiten vor einem Wohnhaus in Köln. Foto: dpa/Lars Jäger

Köln Die Feuerwehr rückte am Mittwochabend in Köln zu einem Wohnungsbrand aus. Nach zwei Stunden war der Brand gelöscht. Aus der Wohnung wurde ein Toter geborgen.

Ein Mensch ist am Mittwochabend tot aus einer brennenden Wohnung in Köln geborgen worden. Weitere Menschen waren nicht in Gefahr, wie es von Feuerwehr und Polizei hieß.