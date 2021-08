Leverkusener Feuerwehr hilft in Griechenland : „Gefühlt sind wir hier noch lange nicht fertig“

Heiko Quandt, 52, Hauptbrandmeister vom Löschzug Leverkusen-Steinbüchel, beim Einsatz in Griechenland. Foto: RP/Feuerwehr Leverkusen

Leverkusen/Kato Spatharis Feuer haben in Griechenland schon mehr als 100.000 Hektar Fläche zerstört. 60 Einsatzkräfte aus NRW sind auf der Halbinsel Peloponnes. Hauptbrandmeister Heiko Quandt aus Leverkusen berichtet im Ich-Protokoll vom Einsatz der speziell ausgebildeten Waldbrandeinheit.

Die Zerstörungen hier auf der Halbinsel Peloponnes sind sehr groß. Man fährt über die Insel und in einem Tal ist alles noch grün. Aber dann kommt man ins nächste Tal und rechts und links ist alles schwarz und es sieht aus wie in eine Mondlandschaft. Mittendrin stehen dann mancherorts noch ein oder zwei Häuschen, die sogar noch ein bisschen grün sind, die das Feuer verschont hat. Manchmal war es einfach großes Glück, weil der Wind sich gedreht hat. Aber andernorts brennt das Feuer alles nieder.

Wir sind aus Bonn, Königswinter und Leverkusen etwa 60 Einsatzkräfte aus Nordrhein-Westfalen mit 19 Fahrzeugen und sind am Mittwoch angekommen. Aus Leverkusen sind wir mit sieben Leuten hier. Als speziell ausgebildete Waldbrandeinheit waren wir im Frühjahr 2020 in Gummersbach im Einsatz, einem der schlimmsten Waldbrände der vergangenen Jahrzehnte in Deutschland. Aber im Vergleich zu dem Feuer, das hier in Griechenland wütet, sind in Gummersbach vielleicht ein Prozent der Fläche zerstört worden. Alles ist hier weitläufiger, dichter bewaldet, es gibt Olivenbäume, Kiefern, Zypressen und Bäume, die durch die Dürre komplett weißes Laub hatten. Das alles brennt wie Zunder. Auch die Rasenflächen waren an vielen Stellen vertrocknet. Manche werden nur durch die Hitze angefacht, die bei einem Feuer weiter weg entsteht.

Sieben Feuerwehrleute aus Leverkusen helfen auf der Halbinsel Peloponnes. Foto: RP/Feuerwehr Leverkusen

Gefühlt liegt die Lufttemperatur bei 35 Grad, in den Hängen sind es bis zu 45 Grad. Wir arbeiten in Zwölf-Stunden-Schichten und bringen Löschwasser in die Gebiete. Wir haben geländegängige Fahrzeuge, darunter zwei Unimogs. Eine andere Gruppe ist zu Fuß unterwegs mit Wassertank-Rucksäcken, um sogenannte Spotfeuer und Glutnester zu löschen, aus denen vor allem in der Mittagshitze ganz schnell wieder gefährliche Brände werden können. Wir sichern aber auch Dörfer, die vom Feuer umzingelt sind, damit es nicht übergreift. Dazu setzen wir auch Drohnen ein, um neue Feuer sofort lokalisieren und die Flammen im Keim ersticken zu können.

Was uns wirklich sehr berührt, ist die Gastfreundschaft und Dankbarkeit der Menschen. Sie stehen an den Straßen, applaudieren und bieten uns Kaffee und Wasser an. Manche kommen auch in unser Camp und bringen uns Süßigkeiten oder eine Kiste frisches Trinkwasser. Das sind Eindrücke, die auf jeden Fall kleben bleiben bei mir. Im Camp haben wir sieben Zelte, einen Sanitär- und einen Kochbereich, wir schlafen auf Feldbetten, haben Moskitonetze und Duschen. Eigentlich ist nach einer Woche die Rückreise geplant, aber das entscheidet letztlich die Europäische Union mit Griechenland. Gefühlt sind wir hier noch lange nicht fertig. Es ist nicht so, dass man einen Keller auspumpt, der dann leer ist. Es geht immer wieder los. Aber hier sind nicht nur wir, sondern auch viele andere Feuerwehrleute im Einsatz, aus Tschechien, Frankreich, Israel und Kroatien. Wir sehen uns alle als Team. Und das funktioniert. Alle haben das gleiche Ziel: Den Menschen hier in Griechenland zu helfen.

(Protokolliert von Claudia Hauser)