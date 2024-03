Feuerwehr im Einsatz Brand in Herten gelöscht

Der Brand in der Halle eines Unternehmens für Autozubehör in Herten ist gelöscht. Gelegentlich flammten noch einzelne Glutnester auf, sagte ein Sprecher der Stadt Herten am Freitag. „Es wird natürlich fortwährend kontrolliert.“ Die Polizei werde zeitnah die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen. Auf dem Höhepunkt des Brandes hatte am Donnerstag eine schwarze Rauchwolke weithin sichtbar über Herten und Teilen von Recklinghausen gestanden. Weil eine Gesundheitsgefahr durch den Brandrauch nicht ausgeschlossen werden konnte, hatte die Feuerwehr die Bevölkerung über die Warn-App Nina gewarnt.