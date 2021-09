35 Einsatzkräfte vor Ort : 150 Strohballen in Recklinghausen in Brand

Recklinghausen Am Freitagmorgen standen auf einem Feld in Recklinghausen etwa 150 Strohballen in Flammen. Die Feuerwehr brannte sie kontrolliert ab. Warum das Feuer ausbrach, ist unklar.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf einem Feld in Recklinghausen ist am frühen Freitagmorgen eine Strohmiete von insgesamt rund 150 Ballen in Brand geraten. Das Feuer müsse kontrolliert abbrennen, teilte die Feuerwehr mit. Man habe die Ballen dazu mit technischem Gerät auseinandergezogen. Drei Bäume, auf die das Feuer ebenfalls übergegriffen habe, seien bereits gelöscht worden. Insgesamt waren 35 Feuerwehrkräfte vor Ort. Der Einsatz sollte vorerst bis zum Vormittag andauern. Die Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.

(bora/dpa)