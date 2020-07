In Dachrinne eingeklemmt : Feuerwehr Dortmund rettet junge Eichhörnchen aus großer Höhe

Dortmund Drei junge Eichhörnchen haben sich in Dortmund in eine missliche Lage gebracht. Freundliche Feuerwehrleute konnten die Tiere befreien, eines hatte seinen Sturz leider nicht überlebt.

Die Feuerwehr in Dortmund hat zwei feststeckende Eichhörnchenbabys aus einer misslichen Lage in fünf Metern Höhe gerettet. Ein drittes Geschwistertierchen starb. Die Winzlinge waren im Bereich einer Dachrinne eingeklemmt, wie die Feuerwehr am Mittwoch berichtete. Sie waren aus ihrem Nest unterhalb der Dachziegel geklettert und zwischen Dachpfannen und Isolierung heruntergerutscht. Um zurück zum Nest zu krabbeln, reichte ihre Kraft nicht. Die Mutter kam an ihre Jungen nicht heran.