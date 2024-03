Brand in Bedburg-Hau Feuer in Senioreneinrichtungen – Wie eine Evakuierung ablaufen sollte

Eugen Brysch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz nahm den Brand in Bedburg-Hau zum Anlass, um Verbesserungen beim Brandschutz anzumahnen. „Die Zahl der Brände in Pflegeheimen bleibt auf einem konstant hohen Niveau“, sagte der Stiftungsvorstand. Die Gefahr, als Heimbewohner bei einem Brand sein Leben zu verlieren, ist in Deutschland rund fünfmal höher als das durchschnittliche Risiko der Gesamtbevölkerung, wie es vom Bundesverband Technischer Brandschutz heißt. Nach Zahlen des Verbands ist die Anzahl der Brände in sozialen Einrichtungen in den vergangenen Jahren bundesweit sogar gestiegen. Im Jahr 2012 waren es 29 Brände, 2023 brannte es 126 Mal in Senioren- oder Pflegeheimen. Gerade weil die Fähigkeit der Bewohner, sich selbst in Sicherheit zu bringen, oft stark eingeschränkt ist, ist geschultes Personal umso wichtiger. Und eine ausreichende Anzahl von Pflegekräften in den Heimen.