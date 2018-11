Feuer in Mettingen: 2500 Schweine verenden in brennender Scheune

2500 Schweine verenden in brennender Scheune

Feuer in Mettingen

Zwei Feuerwehrmänner laufen zu einem brennenden Stall in Mettingen. Foto: dpa/Nord-West-Media TV

Mettingen Seit dem frühen Samstagmorgen brennt in Mettingen eine große Scheune. Durch das Feuer sind etwa 2500 Schweine des Züchters gestorben.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, steht die Scheune seit dem frühen Morgen in Flammen. Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr fuhren für Löscharbeiten nach Mettingen, einer Gemeinde an der Grenze zu Niedersachsen.