Feuer in Mehrfamilienhaus : Fünf Verletzte bei Wohnungsbrand in Gummersbach

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Gummersbach (Oberbergischer Kreis) sind fünf Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen sei das Feuer auf einem Balkon im ersten Obergeschoss ausgebrochen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Vier Ersthelfer hätten die Einsatzkräfte dabei unterstützt, die Bewohner des Hauses in Sicherheit zu bringen. Sie seien mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden.