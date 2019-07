Brand in Bedburg : Feuerwehr will Bewohner mit fast vier Promille retten - der wehrt sich

Feuerwehr will Bewohner mit fast vier Promille retten - der wehrt sich

Brand in Bedburg

Bedburg In Bedburg hat am Mittwoch eine Wohnung gebrannt. Zwei Männer wurden verletzt. Beim Feuerwehreinsatz kam es zu einem ungewöhnlichen Vorfall.

Das Feuer brach am Mittwoch gegen 22 Uhr in einer Wohnung in Bedburg aus. Die Brandursache ist laut Polizei bislang unklar. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wollten den 46-jährigen Bewohner aus seiner Wohnung holen, um ihn vor den Flammen und dem Rauch zu schützen.