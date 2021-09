Feuer in Asylunterkunft bei Aachen : Ex-Bewohner von versuchtem Mord freigesprochen

Aachen Dem damaligen Bewohner war vorgeworfen worden, den Brand gelegt und damit elf Schlafende in Gefahr gebracht zu haben. Durch den Brand war zudem ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden.

Acht Monat nach dem Brand in einer Asylunterkunft in Schleiden in der Eifel hat das Landgericht Aachen einen 29 Jahre alten Mann vom Vorwurf des versuchten Mordes freigesprochen. Zuvor hätten Staatsanwaltschaft und Verteidigung den Freispruch beantragt, sagte eine Gerichtssprecherin am Mittwoch.