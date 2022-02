Rund 50 Wohnungen betroffen : Wohnkomplex in Essen brennt - Feuerwehr im Großeinsatz

Foto: dpa/Stephan Witte 12 Bilder Wohnkomplex in Essen brennt – Feuer wehr im Großeinsatz

Essen Im Westviertel in Essen ist am frühen Montagmorgen ein kompletter Wohnkomplex in Brand geraten. Die Feuerwehr rückt zu einem nächtlichen Großeinsatz aus. Mindestens drei Menschen wurden verletzt.

Die drei verletzten Personen seien mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Etwa 100 Personen seien aus dem Komplex in Sicherheit gebracht worden. Das entspreche ungefähr der Zahl der dort wohnenden Menschen. Man habe das zwar noch nicht genau überprüfen können, „aber das kommt ungefähr hin“, sagte der Sprecher. Das Feuer konnte nach Angaben der Feuerwehr noch nicht unter Kontrolle gebracht werden. Wie ein Polizeisprecher sagte, handelt es sich bei dem Brandobjekt um einen L-förmigen Gebäudekomplex.

Die Gebäude seien aus bislang unerklärlichen Gründen nacheinander in Brand geraten. Die Häuser wurden evakuiert. Die Bewohner wurden in einem nahegelegenen Hörsaal der Universität untergebracht. Ob es noch weitere Verletzte oder Tote gibt, ist bislang nicht bekannt.

Dem Sprecher zufolge war um 02.15 Uhr Alarm ausgelöst worden. Es seien „alle verfügbaren Kräfte alarmiert“ worden, die Feuerwehr war mit 130 Einsatzkräften vor Ort im Westviertel. Demnach brannte der gesamte Wohnblock mit rund 50 Wohnungen, die Feuerwehr ging von 100 Betroffenen aus.

Die Krankenhäuser waren dem Sprecher zufolge für einen möglichen Massenanfall an Verletzten alarmiert. Wegen der Rauchs warnte die Feuerwehr Essen die Anwohner, Fenster und Türen zu schließen.

Die Bewohner des Wohnblocks wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Sie wurden zunächst in die Zentrale der Funke-Mediengruppe gebracht, bevor sie in Hörsälen der Universität untergebracht wurden.

Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, kommt es aufgrund der Löscharbeiten zu Behinderungen im Berufsverkehr. Die Segerothstraße und die Friedrich-Ebert-Straße seien voll gesperrt. Den Angaben zufolge wurde auch eine Warnung über eine Warnapp abgesetzt. Das Westviertel grenzt unmittelbar westlich an den Essener Stadtkern an.

Erst kürzlich hatte die „WAZ“ über eine Serie von Bränden in der Stadt berichtet. Dreimal habe es innerhalb einer Woche im Eltingviertel nördlich des Stadtkerns gebrannt.

(ahar/dpa/afp)