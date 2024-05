Mehrfamilienhaus in Bonn 13 Menschen bei Wohnungsbrand verletzt

Bei einem Band in einem Mehrfamilienhaus in Bonn sind 13 Personen verletzt worden, 8 von ihnen kamen ins Krankenhaus. Am frühen Sonntagmorgen waren zahlreiche Notrufe eingegangen, beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte habe die Wohnung im Erdgeschoss in voller Ausdehnung gebrannt, berichtete die Feuerwehr. Es sei wegen der „dramatischen und unübersichtlichen Situation“ Verstärkung alarmiert worden. Anwohner konnten über den verrauchten Treppenraum gerettet, eine Brandausbreitung auf die darüber liegenden Geschosse verhindert werden.