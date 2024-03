Nach Brand in Kreis Klever Seniorenheim „Brandschutzvorschriften, die wir haben, müssen nur auch eingehalten werden“

Unterdessen werden Forderungen nach einem verbesserten Brandschutz in sozialen Einrichtungen laut, etwa durch Sprinkleranlagen in Patienten- und Personalzimmern. Alex Lechleuthner ist seit vielen Jahren ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes der Stadt Köln. Er sagt: „Der Brandschutz in Gebäuden ist in Deutschland schon sehr gut – die Brandschutzvorschriften, die wir haben, müssen nur auch eingehalten werden.“ Auch sei unklar, ob eine automatische Löschanlage den Brand in Bedburg-Hau hätte verhindern können. Bauliche Schutzmaßnahmen und Handlungsvorschriften für das Personal seien immer aufeinander abgestimmt – und würden greifen, wenn sie eingehalten würden. „Je nach Bauart des Gebäudes gibt es unterschiedliche Schutzkonzepte“, sagt Lechleuthner.