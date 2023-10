Feuchter Sommer, kühles Frühjahr Weniger Waldbrände in NRW

In diesem vergleichsweise feuchten Sommer gab es weniger Waldbrände. Von Anzahl und Umfang her seien Brände in den Wäldern bislang geringer gewesen als in den Vorjahren, sagte ein Sprecher von Wald und Holz NRW in Bonn. Dabei hätten sich das kühle Frühjahr und das regnerische Wetter in den Sommermonaten günstig ausgewirkt. Eine endgültige Bilanz werde erst zum Jahresende gezogen.