Fast zwei Jahre nach der Tat : Mordanschlag auf Mönchengladbacher - Festnahme in den Niederlanden

Gelsenkirchen Im Januar 2020 war ein 24-Jähriger aus Mönchengladbach Opfer eines Messerangriffs geworden. Nach fast zwei Jahren der Fahndung konnte jetzt in den Niederlanden ein Verdächtiger verhaftet werden.

