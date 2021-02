Festnahme in Aachen : Rüstiges Rentnerpaar überwältigt Autodieb

Aachen Ein 81-Jähriger und seine 79-jährige Ehefrau haben einen 22-Jährigen in Schach gehalten, der versucht hatte, den Geländewagen der Senioren zu stehlen. Während die Frau sich mit „Händen und Füßen“ wehrte, versetzte der Senior dem Dieb einen Faustschlag.

Ein rüstiges Rentnerpaar in Aachen hat einen Autoräuber bis zu dessen Festnahme in Schach gehalten. Der 22-jährige Verdächtige versuchte am Montag, die 79-jährige Fahrerin aus ihrem parkenden Geländewagen zu ziehen und sich des Fahrzeugs zu bemächtigen, wie die Polizei in Aachen am Dienstag erklärte. Die Frau wehrte sich aber "tatkräftig mit Händen und Füßen". Ihr 81-jähriger Ehemann versetzte dem Täter obendrein einen Faustschlag.