Feiern bei gutem Wetter Diese Festivals finden im Sommer 2023 in NRW statt

Eines der größten und bekanntesten Festivals in NRW ist das „Summerjam“-Festival am Fühlinger See in Köln. Dieses findet von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli 2023 statt.

Tickets gibt es für 155 Euro. Zum Line-Up zählen bekannte Künstler wie Trettmann, Tarrus Riley, Alborose, Jan Delay, Nina Chuba, Black Sherif und Ky-Mani Marley.