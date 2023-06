Festival-Outfits Kleidung für alles zwischen 3 und 30 Grad

Outfits planen und Kleidung rollen

Um sich die unnötige Schlepperei zu sparen, haben die Schwestern im vergangenen Jahr ganz genau überlegt, was sie mitnehmen möchten. „Wir haben Outfits geplant und überlegt, was wir an den Abenden wirklich anhaben wollen“, sagt Nadine. Ein weiterer Tipp der Schwestern, um Platz zu sparen, ist, die Kleidungsstücke in der Tasche zu rollen, anstatt zu falten.