Schutz vor Sonnenstich und Erkältung Die besten Tipps für Festival-Outfits – für jedes Wetter

Düsseldorf · Knallender Sonnenschein, tropische Regenfälle und eisige Kälte – all das ist an nur einem Open-Air-Wochenende möglich. Welche Tipps Festivalfans auf Instagram, Tiktok und Co. für die perfekten Outfits geben.

03.06.2023, 16:01 Uhr

Kleidung für alles zwischen 3 und 30 Grad 11 Bilder Foto: privat

Von Elena Eggert

Unter dem Hashtag #festivaloutfit finden sich auf Instagram 1,1 Millionen Beiträge, unter #festivalfashion 3,9 Millionen. Weitaus höher sind die Zahlen bei Tiktok. Dort werden die Aufrufe eines bestimmten Hashtags gezählt. #festivaloutfit kommt auf 430 Millionen Aufrufe. #festivalfashion auf 864 Millionen. Was man auf Festivals trägt, ist in den sozialen Medien ein Thema, über das gesprochen wird. Unter den Beiträgen mit den meisten „Gefällt mir“-Angaben finden sich Bikini-Tops, hautenge Ganzkörper-Anzüge und knallige Farben. Hier geht es zur Bilderstrecke: Kleidung für alles zwischen 3 und 30 Grad