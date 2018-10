Ferkelkastration: Das sagt ein Landwirt zur Vollnarkose

Düsseldorf Wie kastriert man Ferkel am besten? Darüber streiten Gesetzgeber, Landwirte und Parteien seit Monaten. Die Grünen fordern eine Vollnarkose. Der Deutsche Bauernverband ist für eine lokale Betäubung. Landwirt Wilhelm Hellmanns aus Geldern erklärt warum.

Hellmanns Es gibt vier Wege, ein Ferkel zu kastrieren: die Ebermast, die Immuno-Kastration, die Isoflavon-Narkose und die lokale Anästhesie. Wir sind der Meinung, dass eine lokale Betäubung am sinnvollsten ist. Man kann sich das vorstellen wie eine Betäubung beim Zahnarzt. Das Tier bekommt eine Spritze, dann wird fünf bis zehn Minuten gewartet und dann der Eingriff vorgenommen. In Schweden und Dänemark ist das schon lange üblich, wenn auch mit ein paar Auflagen.

Hellmanns Die Nachfrage nach Eberfleisch ist wegen des starken Eigengeruchs sehr gering. Die Metzger sagen, das Angebot an Eberfleisch deckt die Nachfrage ab. Außerdem ist es nicht ganz unproblematisch eine Ebermast zu haben. Denn der Verbraucher merkt, wenn sich nur ein Eber beim Schlachten in eine Charge kastrierter Schweine verirrt. Der Geruch ist wirklich intensiv.

Hellmanns Dabei wird die Testosteron-Bildung durch einen Impfstoff unterdrückt und somit auch Hodenbildung. Das Hormon wird also nicht so stark im Fleisch abgelagert. Das birgt aber viele Probleme: Wie stellt man sicher, dass das Fleisch nicht riecht? Die Impfung muss mehrfach gegeben werden, wie macht man das? Konkret: Wenn ein Kunde von mir Ferkel kauft und ich ihm sage, ich müsse in sechs Wochen wieder impfen, man müsse beobachten, ob das Tier nicht doch anfängt zu riechen und dann vier Wochen vor der Schlachtung vielleicht nochmal nachimpfen, um auf Nummer sicher zu gehen - dann ist der Kunde weg. Dann kauft er die Ferkel in Dänemark, weil damit kein weiterer Aufwand verbunden ist.