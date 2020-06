Kostenpflichtiger Inhalt: Freitag und Samstag besonders schlimm : Auf diesen NRW-Autobahnen droht Stau zum Ferienstart

Düsseldorf Das Auto ist in der Corona-Krise das beliebteste Verkehrsmittel für die Reise in den Sommerurlaub. In den Ferien drohen Staus in NRW. Der ADAC erklärt, wo es besonders voll werden könnte und gibt Tipps für eine entspannte Anreise.