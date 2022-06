Enormer Andrang am Nachmittag erwartet : Ferienstart am Flughafen Düsseldorf – Warteschlangen seit den frühen Morgenstunden

Foto: Christian Schwerdtfeger 11 Bilder Lange Warteschlangen am Düsseldorfer Flughafen – Bundespolizei greift ein

Düsseldorf Am letzten Schultag vor den Sommerferien ist es bereits seit den frühen Morgenstunden voll am Flughafen. Dabei wird der große Andrang erst ab dem Nachmittag erwartet. Denn dann kommen die Familien mit Kindern.

Bereits am frühen Morgen des letzten Schultags vor den Sommerferien in Nordrhein-Westfalen hat es vor den Luftsicherheitskontrollen wieder lange Warteschlangen gegeben. Schon um 3.15 Uhr standen die Fluggäste im Flugsteig A vor den Kontrollstellen an. „Die Entwicklung der letzten Tage setzt sich leider fort. Dabei kommen die Familien mit Kindern erst ab Nachmittag“, sagte Verdi-Sekretär und Flughafen-Experte Özay Tarim am Freitagmorgen.

Der Düsseldorfer Flughafen droht zu Ferienbeginn im Chaos zu versinken. Ab den Nachmittagsstunden rechnen Experten mit enormen Andrang am Flughafen der Landeshauptstadt, wenn die Schule beendet ist und die Familien mit Kindern und Jugendlichen kommen werden. Traditionell fliegt am letzten Schultag auch ein Großteil der türkischen Community in den Urlaub. Im vergangenen Jahr hatte es wegen Personalmangels an Schaltern der Türkeiflüge am ersten Ferienwochenende Ausschreitungen gegeben; daraufhin hatten viele Passagiere ihre Maschinen verpasst – oder die Flugzeuge konnten wegen des Nachtflugverbots nicht mehr starten.