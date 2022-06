Reisewelle startet : So läuft der Ferienbeginn in NRW - Chaos am Flughafen erwartet

Foto: Christian Schwerdtfeger 11 Bilder Lange Warteschlangen am Düsseldorfer Flughafen – Bundespolizei greift ein

Liveblog Düsseldorf NRW startet als erstes Bundesland in die Sommerferien. Dies kann zu Stau auf zahlreichen Autobahnen, zu überfüllten Bahnen und weiterhin zu Chaos am Flughafen führen. Wir berichten in unserem Liveblog.

