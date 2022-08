Überblick für Nordrhein-Westfalen : So liegen die Schulferien im Jahr 2023

Düsseldorf Um Urlaub und Kurztrips besser planen zu können, haben wir eine Übersicht mit den Feiertagen und Schulferien 2023 zusammengestellt.

Schulferien 2023 in NRW:

Feiertage 2023 für NRW:

Die Osterferien starten am 3. April, Karfreitag ist am 7. und Ostermontag am 10. April. Am 17. April startet der Unterricht in Nordrhein-Westfalen.