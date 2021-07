Sommerferien in NRW : Start in den Urlaub - auf diesen Autobahnen kann es voll werden

Einiges los ist auf den Autobahnen in NRW auch am Samstag: Autos stauen sich auf der Autobahn A4 in Richtung Aachen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Viele Menschen aus NRW zieht es an diesem Samstag in den Urlaub, die Sommerferien sind gestartet. Auf den Autobahnen lief es weitgehend gut, Probleme gab es am Flughafen Düsseldorf.

Samstag ist der erste Ferientag in NRW, viele Menschen sind auf Reisen gegangen. Verhältnismäßig reibungslos lief zunächst der Verkehr auf den Straßen. Am Samstagmittag zeigte der WDR-Staumelder weniger als 50 Staukilometer auf den Autobahnen in NRW.

Die erste Reisewelle am Freitagnachmittag hatte mit mehr als 300 Kilometern zumeist stockendem Verkehr zu deutlich mehr Verzögerungen geführt. Nach Angaben von ADAC-Sprecher Thomas Müther war es auf den bekannten Routen wie auf der A1 rund um Köln und der A3 in Richtung Ruhrgebiet besonders voll. „Es waren genau die Strecken wie befürchtet. Ab 14 Uhr trafen die Berufspendler auf die Urlauber und es wurde von Stunde zu Stunde mehr“, sagte der Sprecher vom ADAC Nordrhein am Freitag. Der Fachmann empfahl Urlaubern, wenn möglich antizyklisch zu fahren - also entweder besonders früh oder besonders spät.

Die meisten Staus auf den Autobahnen sieht der ADAC vor allem auf den Strecken in Richtung Nord- und Ostseeküste, Niederlande und auf dem Weg in den Süden. Kostenpflichtiger Inhalt Alle Autobahnen in NRW mit Staugefahr lesen Sie hier.

An den Flughäfen schnellten die Passagierzahlen wieder in die Höhe. Zu teils langen Wartezeiten und unübersichtlichen Situationen kam es am Flughafen Düsseldorf: Kostenpflichtiger Inhalt Die Fluggesellschaft Pegasus hatte 5 von 17 geplanten Flügen in die Türkei storniert. Sechs weitere Flüge in die Türkei seien nach Frankfurt, Münster und Köln-Bonn verlegt worden, wie ein Sprecher des Flughafens am Samstagmittag mitteilte. Auch die Polizei war im Einsatz, um die Menschenmengen zu koordinieren.

Ansonsten sei der Start in die Sommerferien am Düsseldorfer Flughafen bislang reibungslos verlaufen, teilte der Flughafen-Sprecher weiter mit. Am ersten Ferienwochenende werden rund 120.000 Fluggäste am größten Flughafen von NRW erwartet.

Auch am zweitgrößten NRW-Airport Köln/Bonn stieg zum Ferienstart das Passagieraufkommen, Zwischenfälle in der Abfertigung wurden am Samstag nicht bekannt. „Wir rechnen von Freitag bis Sonntag mit insgesamt 70.000 Fluggästen“, sagte eine Flughafen-Sprecherin.

(top/dpa)