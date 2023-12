Erstes Ferienwochenende So ist die Lage an den Flughäfen in Köln und Düsseldorf

Der Flughafen Köln/Bonn erwartet, dass dieser Freitag mit 22 500 Passagieren der Höhepunkt seines Weihnachtsbetriebs sein wird. Insgesamt sollen hier etwa 325 000 Passagiere in den Weihnachtsferien starten und landen. Sogar an Heiligabend werden noch mehr als 14 000 Reisende an- und abfliegen. Am Freitag lief auch hier nach Angaben von Pressechef Alexander Weise alles vorweihnachtlich harmonisch: „Ganz normaler Betrieb.“