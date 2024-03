„Zombiedroge“ in Düsseldorf Was Fentanyl so gefährlich macht

Breitet sich Fentanyl in NRW und in Deutschland ähnlich wie in den USA aus?

Als Schmerzmittel verschrieben hatten stark wirksame synthetische Opioide wie Fentanyl in den USA und Kanada in den vergangenen Jahren Hunderttausende in die Abhängigkeit geführt und die Zahl der Drogentoten emporschnellen lassen. Im Bundesmodell-Projekt RaFT der Deutschen Aidshilfe wurden im letzten Jahr 3,6 Prozent von 1.401 Heroin-Proben positiv auf die Beimengung getestet. Nach Einschätzung des Landeskriminalamts (LKA) in Nordrhein-Westfalen wird sich Fentanyl jedoch nicht so epidemisch ausbreiten wie in den USA. Das könnte allerdings kippen, wenn der verminderte Opiumanbau seit 2022 in Afghanistan von den Drogenkartellen nicht anderweitig ausgeglichen werden kann.