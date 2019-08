Loréns Eltern, Charlotte Uceda Camacho und José Angel Uceda Camacho, in ihrem Wohnzimmer in Siegen. In den Händen halten sie ein Foto ihrer getöteten Tochter. Bis heute ist Lorén im Haus überall präsent, in der Küche steht ihr Sparschwein, an der Tür zum Arbeitszimmer hängt ein von ihr gemaltes Bild. Foto: Marlen Keß