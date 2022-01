Felssturz im Sauerland : Mehrere tonnenschwere Felsbrocken rutschen bei Burg Altena ab

Altena Bei einem Felssturz unterhalb der Burg Altena im Sauerland haben sich schwere Felsbrocken gelöst. „Sichtbar sind allein drei große Brocken, die unseren Schätzungen nach jeweils rund zehn Tonnen schwer sein dürften.

Hinzu kommt reichlich kleineres Gestein“, sagte Uwe Kober (CDU), Bürgermeister der Stadt Altena im Märkischen Kreis, am Donnerstag. Die Steine seien am Mittwochabend in unmittelbarer Nähe eines Gebäudes mit Telekommunikationstechnik niedergegangen, haben aber nach bisherigem Kenntnisstand von Bau- und Ordnungsbehörde nur geringen Schaden an Dach und Fassade angerichtet.