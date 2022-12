„Ich hätte tot sein können“ Balkontür, aber kein Balkon – Bonnerin verhindert in letzter Sekunde Fall in die Tiefe

Gebucht hatte die 53-Jährige das Cityappartement (zwei Schlafzimmer, Küche, Bad, Wohnzimmer) über den Anbieter Booking.com. Am Donnerstagnachmittag betrat sie gegen 15 Uhr mit einer Freundin vom Niederrhein die Altbauwohnung im ersten Obergeschoss. Zu diesem Zeitpunkt waren die blickdichten Vorhänge an der Balkontür im Wohnzimmer zugezogen. Die beiden Frau verließen die Wohnung wenig später, um die Stadt und den Weihnachtsmarkt zu besuchen. Gegen 21 Uhr kehrten sie zurück. „Ich hatte auf dem Weihnachtsmarkt einen Glühwein und einen Wein getrunken und wollte auf dem Balkon kurz Luft schnappen“, erzählt die Bonnerin. „Ich habe also die Vorhänge vorgezogen, die Tür geöffnet und war schon mit einem Bein draußen. Da fährt mit der Schreck in die Glieder und mir wird klar, dass da gar nichts. Gut, dass ich noch das Gleichgewicht gehalten habe.“ Erst einige Minuten später realisiert sie, wieviel Glück im Unglück sie hatte. „Es ist kaum zu glauben: Es gibt kein Hinweischild, es gibt keinen abschließbaren Türgriff und in der Informationsschrift für Gäste heißt es dann auch noch: ,In Zimmern mit Balkon ist das Rauchen nur auf dem Balkon möglich‘.“