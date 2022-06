Flutkatastrophe in NRW : FDP will Untersuchungsausschuss fortsetzen

FDP will Untersuchungsausschuss fortsetzen

Flutkatastrophe in NRW

Die FDP will den Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe fortsetzen. Bei den Unwettern Mitte Juli 2021 starben in NRW 49 Menschen, die Schäden werden auf etwa 13 Milliarden Euro beziffert (Archivbild). Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Die FDP-Landtagsfraktion hält eine Fortführung des Untersuchungsausschusses zur Hochwasserkatastrophe in NRW in der neuen Wahlperiode für unerlässlich. Laut Ralf Witzel, Vizevorsitzender der Landtagsfraktion, sei eine sachgerechte Aufklärung noch nicht erfolgt.

Wichtige Zeugen seien noch nicht gehört und teure Gutachten sowie zahlreiche andere Quellen nicht besprochen worden, sagte Witzel, auch bisheriger Ausschussvorsitzender, am Dienstag in Düsseldorf.

Da die Landtagsverwaltung über die Sommerpause alle für den Ausschuss angeforderten Dokumente in einem Umfang von knapp drei Millionen Seiten zurückgeben müsse, drohe in einigen Fällen aus Datenschutzgründen auch Vernichtung von Unterlagen, warnte Witzel. Das betreffe etwa Kalenderdaten von Entscheidungsträgern oder Telefondaten von Führungskräften der Landesregierung. Eine Aufklärung zu einem späteren Zeitpunkt wäre damit in Teilbereichen nicht mehr möglich.