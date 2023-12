Oliver Pocher ist verhindert „Ohrfeigenprozess“ gegen Fat Comedy platzt zum dritten Mal

Fast zwei Jahre ist es her, als Fat Comedy dem Comedian Oliver Pocher in der Dortmunder Westfalenhalle eine schallende Ohrfeige verpasste. Er ließ den Angriff von einer bis heute unbekannten Person filmen, das Video ging noch am selben Abend in den sozialen Netzwerken viral. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 24-Jährigen vorsätzliche Körperverletzung vor. Zweimal war der Prozess schon verschoben worden, zuletzt hatte das Gericht einen Termin aufgehoben, weil Pochers Anwalt Schriftsätze von großem Umfang eingereicht hatte, die noch geprüft werden mussten. Pocher tritt nach Angaben des Gerichts als Nebenkläger auf. Da er auch als Zeuge gehört werden soll, ist sein persönliches Erscheinen angeordnet worden.