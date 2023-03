Himmelsspektakel Faszinierende Bilder von Jupiter und Venus — auch aus NRW

Die beiden hellsten Planeten beherrschen im März den abendlichen Sternenhimmel: Schon kurz nach Sonnenuntergang kann man im Südwesten die Venus erkennen. Bald darauf zeigt sich auch Jupiter, der zweithellste Planet.

Dieses Bild entstand am 23. Februar in Wien. Aber nicht nur in Österreich kann man das Spektakel in diesen Nächten beobachten. Auch in NRW konnte bereits so mancher Fotograf tolle Aufnahmen machen.