235 Kilo-Ampere Fast 100.000 Blitze in NRW – Rekord-Blitz in Minden-Lübbecke

Über Nordrhein-Westfalen sind in diesem Jahr bereits knapp 97.400 Blitze gezählt worden. Das teilte das Münchner Blitzortungsunternehmen Nowcast mit. Im Kreis Minden-Lübbecke sei dabei am Mittwoch (7. August 2024) dieser Woche der bundesweit stärkste Blitz dieses Tages eingeschlagen, hieß es in der Bilanz. Er wurde mit 235 Kilo-Ampere erfasst. Ein Durchschnittsblitz hat nach den Worten eines Sprechers etwa 15 Kilo-Ampere.