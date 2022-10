Rot-Weiss Essen und Schalke 04 : Schlägerei zwischen Fußballfans am Hauptbahnhof Essen

Essen Rund 50 Menschen haben sich am Sonntag am Essener Hauptbahnhof eine Schläegrei geliefert. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es sich um Personen aus den Fanlagern von Rot-Weiss Essen und Schalke 04 handeln.

Am Sonntag gegen 21 Uhr wurde die Polizei zu der Schlägerei am Hauptbahnhof Essen gerufen, an der bis zu 50 Menschen beteiligt gewesen sind. Bei den mutmaßlichen Schlägern soll es sich um Fans von Rot-Weiss Essen und Schalke 04 handeln, berichtet die Polizei am Montagmorgen. Als Bundespolizisten in die Auseinandersetzung eingriffen, seien sie ebenfalls attackiert worden. Zwei Beamte wurden hierbei leicht verletzt.