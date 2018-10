Fans von Hannover 96 stürmen Bahn mit FC-Köln-Fans - drei verletzte Polizisten

Hannover-Fans stürmen Bahn in Minden : Polizisten bei Fanausschreitungen am Bahnhof verletzt

Foto: dpa

Minden Bei Ausschreitungen rivalisierender Fußballanhänger wurden am Samstagabend mehrere Polizisten am Mindener Bahnhof verletzt. Laut Polizei wollten Hannover-Fans eine Bahn stürmen, in der Anhänger des 1. FC Kölns saßen.

Die Fans von Hannover 96 waren demnach auf dem Rückweg von Leverkusen nach Hannover. Sie verpassten allerdings den Zug. Deshalb wollten sie nach Angaben der Polizei eine andere Bahn stürmen, in denen Fans des 1. FC Köln saßen.

Es kam zu Streit unter den knapp 200 Fußballanhängern und zu Körperverletzungen auf beiden Seiten. Auch drei Beamte verletzten sich bei dem Einsatz und mussten ambulant versorgt werden.

Kurze Zeit später konnte die Polizei Ausschreitungen zwischen Anhängern von Schalke 04 und Werder Bremen verhindern, die in Minden ebenfalls umstiegen. Festnahmen gab es keine.

(dpa/see)