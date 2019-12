Geschenke zu Weihnachten : „Eltern sollten frühzeitig die Regie für die Weihnachtsgeschenke übernehmen“

Ein Mädchen ist unzufrieden mit einem Geschenk an Heiligabend. (Symbolbild). Foto: Shutter/MsDianaZ

Düsseldorf Manche Kinder schreiben zu Weihnachten ellenlange Wunschzettel und werden an Heiligabend mit Geschenken überhäuft. Eine Familientherapeutin aus Düsseldorf erklärt, woher die übersteigerte Erwartungshaltung kommt und wie Eltern damit umgehen können.

Ein iPhone 11, ein neues Mac Book, einen echten Hasen, 4000 Dollar in bar, Badeschlappen von Gucci und noch 21 weitere Dinge. Der Wunschzettel, den der Vater einer Zehnjährigen aus Los Angeles vor einigen Tagen bei Twitter veröffentlichte, löste im Netz eine Erziehungsdebatte aus. Viele Nutzer diskutierten über die Verhältnismäßigkeit von Weihnachtsgeschenken und die Erwartungshaltung der Kinder. Die Paar- und Familientherapeutin Elke Stelter arbeitet in einer Erziehungs- und Lebensberatungsstelle der Diakonie Düsseldorf. Wir haben mit ihr über die hohe Kunst des Schenkens gesprochen.

Frau Stelter, würden Sie Familien überhaupt dazu raten, die Kinder Wunschzettel schreiben zu lassen? Ist das nicht wie eine Bestellliste, die die Kinder abgeben?

Elke Stelter: Nein, grundsätzlich sind Wünsche ja etwas Schönes. Es ist auch gar nicht schlimm, wenn Kinder sich viel wünschen, sondern ein Resultat ihrer Umwelt. Sie sind sehr empfänglich für Werbung, die uns suggeriert, dass zu Weihnachten alle Wünsche wahr werden. Eltern sollten nur versuchen, das Weihnachtsfest und die damit verbundene Geschenkekultur zu regulieren. Es kann zum Beispiel sinnvoll sein, die Wunschzettel zu begrenzen, also zu bestimmen, dass das Kind nur fünf Dinge aufschreiben darf, die auch nicht zwangsläufig alle erfüllt werden. Dann muss es sich genau überlegen, welche Wünsche die wirklich wichtigen sind.

Wie können Eltern damit umgehen, wenn Kinder völlig überdimensionierte, materielle Wünsche zu Weihnachten haben?

Stelter: Grundsätzlich geht es darum, dass Eltern dem Kind eine Haltung zum Thema Geschenke vermitteln sollten. Was bedeutet Weihnachten in unserer Familie? Geht es um den großen Konsumrausch oder darum, gemeinsam Zeit zu verbringen? Warum schenken wir uns Dinge? Diese Fragen sollten jedes Jahr aufs Neue in der Familie thematisiert werden. Außerdem muss man gewissen Wünschen auch gar keinen hohen Stellenwert zuschreiben. Kinder im Kindergartenalter haben beispielsweise eine Zukunftserwartung von durchschnittlich acht Minuten. Heißt, während sie sich vormittags noch sehnlichst ein Dreirad gewünscht haben, kann es am Nachmittag schon wieder die tolle Handpuppe sein, mit der sie im Kindergarten gespielt haben.

Und wenn es dann am Heiligabend aber enttäuschte Gesichter gibt, weil eben doch kein echter Hund unterm Weihnachtsbaum sitzt?

Zwei kleine Kinder begutachten ihre Geschenke unter dem Tannenbaum an Heiligabend. (Symbolbild). Foto: Shutter/MNStudio

Stelter: Dann müssen die Eltern einerseits die Emotion auffangen und Verständnis zeigen, aber gleichzeitig bei ihrer Haltung bleiben. Man kann dem Kind erklären, dass man seinen Wunsch nach einem Tier versteht, aber sich aus guten Gründen dagegen entschieden hat. Dabei kann es auch eine Möglichkeit sein, den Weihnachtsmann oder das Christkind als Vehikel der eigenen Wertevermittlung zu nutzen. Eltern können beispielsweise sagen: ‚Das Christkind hat bestimmt gesehen, dass wir gar nicht genug Platz für einen Hund haben.‘ Auch Ersatzgeschenke können in solchen Situationen funktionieren. Dann gibt es eben einen tollen Plüschhund statt des echten Welpen.

Oft ist es ja auch so, dass Kinder von mehreren Seiten mit Geschenken überhäuft werden…

Stelter: Ja, es gibt heute ja auch immer mehr Patchwork-Familien. Da multipliziert sich die Zahl der Erwachsenen, die etwas schenken möchten nochmal zusätzlich. An Heiligabend ist das Kind dann von so einer Geschenkeflut völlig überfordert. Eltern sollten daher frühzeitig die Regie für die Weihnachtsgeschenke übernehmen, also konkret mit den einzelnen Parteien besprechen, was geschenkt wird. Dabei sollten sie vor allen Dingen darauf achten, was wirklich sinnvoll für das Kind ist. Sollen die Großeltern wirklich die x-te Barbiepuppe schenken oder lieber neue Winterstiefel bezahlen?

Läuft man dann nicht Gefahr die Schenkenden zu verprellen?

Stelter: Als Erwachsene sollten wir uns immer fragen, warum wir schenken. Oft wollen wir uns mit den Dingen, die wir den Kindern geben, eigentlich selbst erfreuen. Der Glanz in den Augen der Kinder ist für viele Eltern und Großeltern das Schönste an Weihnachten. Einen überdimensionierten Konsum will niemand für sein Kind oder Enkelkind. Also sollte der auch nicht als Nebeneffekt der eigenen Geschenkelust Einzug halten.

Ganz nebenbei kostet der Konsumrausch rund ums Weihnachtsfest ja auch wirklich viel Geld…

Stelter: Ja, in der Beratungsstelle erleben wir es immer wieder, dass Eltern sich für die Wünsche ihrer Kinder finanziell völlig übernehmen. Dabei merken Kinder es eh, wenn das Geld in der Familie knapp ist. Da ist es besser offen damit umzugehen, den Kindern zu erklären, dass man sich im Moment einfach keinen neuen iPod leisten kann, auch wenn der Wunsch noch so groß ist. Gemeinsam kann dann nach Alternativen gesucht werden. Reicht vielleicht auch ein gebrauchtes Gerät oder kann man gemeinsam einen Sparplan für den iPod aufsetzen, für den es einen Zuschuss von den Eltern gibt, das Kind aber selbst noch mit sparen muss? Mit Kindern im Teenager-Alter funktionieren diese Lösungen gut. Kleinere Kinder brauchen eher Dinge zum Anfassen statt Gutscheine oder ein Versprechen.

Was macht es mit Kindern, wenn sie so reich beschenkt werden?

Stelter: Für viele mündet die Bescherung in einer völligen Reizüberflutung. Zudem merken Kinder, dass an Heiligabend eine gewisse Freude von ihnen über die Geschenke erwartet wird. Wenn sie sich im Geschenkeberg unter dem Baum verlieren, sind sie von den vielen Eindrücken schnell überfordert. Außerdem wollen Kinder meist auch etwas zurück schenken. Die Zeit für die Übergabe der gebastelten oder gemalten Sachen an die Verwandten gerät dabei oft viel zu kurz.

Wie können Familien der Geschenkeflut an Heiligabend entkommen?